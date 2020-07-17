В Крыму начали следить за похитителями воды и вредителями с помощью беспилотников

В Крыму начали отслеживать незаконный отбор воды с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, тяжелые беспилотники самолетного типа для этих целей вуз закупил еще в мае. Технику передали Центру цифрового земледелия по прогнозу и анализу выращивания сельхозкультур.

Первоочередной задачей стал мониторинг водоохранных зон, тем более что засушливая весна и жаркое лето привели к значительному сокращению водных запасов полуострова. При этом воду в Крыму часто используют незаконно. И речь не только о турсфере или промпроизводстве, но и об аграрном секторе. Чаще всего незаконную откачку организуют в труднодоступных местах, поэтому беспилотники оказались лучшими «разведчиками»: они могут удаляться на 50 км от базы и работать без перерыва более 4 часов.

Отметим, что подобный мониторинг проводился впервые. Полученные данные буду нанесены на карту и переданы в министерства природы и сельского хозяйства.

Беспилотники также планируется использовать для анализа развития посевов и угроз вредителей. Кстати, в случаев обнаружения таких угроз в «Бой» будут вступать другие беспилотники –квадрокоптеры-опрыскиватели, которые будут точечно обрабатывать пораженные участки.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.07.20

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