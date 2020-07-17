В Крыму зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки зарегистрированы 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных поуже известным очагам, 5 – при скрининге здоровых лиц. Всего с начала эпидемии в РК выявлен 931 зараженный. От коронавируса скончались 12 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.07.20

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