российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 июля 2020, 10:42 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки зарегистрированы 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных поуже известным очагам, 5 – при скрининге здоровых лиц. Всего с начала эпидемии в РК выявлен 931 зараженный. От коронавируса скончались 12 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.07.20

В Крыму начали следить за похитителями воды и вредителями с помощью беспилотников. / Порошенко поздравил украинцев с «геополитической катастрофой Путина ХХ века». / Австрия вслед за Германией выступила против США в борьбе за «Северный поток – 2». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,