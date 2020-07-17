Битва за деньги: в Крыму назрел конфликт между туроператорами и отельерами

В Крыму назрел конфликт между туроператорами и отельерами: владельцы мест размещения пытаются переманить клиентов первых, а те, в свою очередь, обвиняют крымчан в алчности. Аналогичная картина наблюдается и на курортах Краснодарского края.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году туроператоры по нескольку дней не могут подтвердить брони на размещение в отелях Краснодарского края и Крыма. Но если звонить непосредственно в гостиницу, оказывается, что места есть и заказ оформляется довольно быстро. «Владельцы отелей ведут свою игру – их задача срубить бабла.

Они понимают, что потеряли два месяца и без того короткого сезона. Им надо срочно зарабатывать, так как с летних доходов предстоит содержать объект в течение всей зимы, ведь круглый год могут работать лишь немногие. Это приводит к тому, что наши запросы на размещение туристов остаются без ответа по пять-шесть дней. А когда в гостиницу обращаются туристы или турагенты, там отвечают, что никакой заявки не получали, и предлагают бронироваться напрямую: иногда по той же цене, иногда дороже, – цитирует TourDom.ru представителя одного из крупных туропретораторов, работающих на черноморском побережье России. – Они считают, что клиенты туроператора – это их потенциальные клиенты. Когда всё это объясняешь руководству отелей, ответ примерно такой: если не нравится, идите ищите номера в другом месте.

Но отельеры не понимают, что далеко не каждый наш турист может им заплатить за номер здесь и сейчас с карты, так как эти люди зачастую уже давно оплатили свой отдых на зарубежных направлениях и к российским курортам обратились вынужденно, в рамках перебронирования, предлагаемого туроператорами».

Представители сферы отмечают, что в такой ситуации разрушается доверие между участниками рынка, а в итоге страдает имидж поставщиков услуг и внутреннего туризма в целом.

По данным экспертов, проблемы в отношениях с туроператорами в этом сезоне отмечены у каждого второго отеля черноморского побережья. При этом компании, давно работающие на внутреннем рынке, отмечают, что ситуация текущего года не уникальна: подобное случалось и ранее, правда, не столь массово.

Некоторые туроператоры пытаются оправдать действия отельеров объективными причинами: сокращением штатов во время пандемии и взрывным ростом числа обращений.

Однако бывают случаи, когда уже после бронирования, представители отелей связываются с клиентами и под разными предлогами просят отменить заказ и забронировать место напрямую.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.07.20

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