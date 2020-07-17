Правительство Севастополя обвиняют в предвзятом отношении к одаренным, но небогатым детям

Правительство Севастополя обвиняют в предвзятом отношении к одаренным детям. Скандал разгорелся из-за распределения путевок в летние лагеря. Как оказалось, лучшие места получают те, у кого есть деньги. Достижения же детей небогатых чиновники не ценят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СРОО «Севастопольские мамы» обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законности действий департамента образования и науки Севастополя по распределению бюджетных путевок в оздоровительные лагеря и центры между одаренными детьми.

Напомним, деятельность детских оздоровительных организаций (лагерей) возобновилась с 1 июля, и у льготных категорий появился шанс оздоровиться за счет бюджета.

Речь идет о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей; инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья; жертвах вооруженных и межнациональных конфликтов; детях, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; малоимущих; детях из многодетных семей; талантливых и одаренных детях.

Документы на оздоровление последней категории детей принимают

через образовательные организации по месту обучения ребенка. Для того, чтобы получить бесплатную путевку эти школьники должны проявить себя в сферах

образования, культуры, искусства, науки и спорта.

При этом решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении путевки на отдых и оздоровление за счет бюджета Севастополя принимается департаментом образования на основании решения комиссии по отбору талантливых и одаренных детей.

«Еще осенью 2019 года в Севастополе планировали внедрить автоматизированную информационную систему «Отдых. Дети», которая будет распределять путевки в детские лагеря, и которую подготовил к запуску центр информатизации и оценки качества образования Севастополя, – говорят в СРОО «Севастопольские мамы». – Данная программа позволила бы автоматизировать систему отбора и поощрения детей.

Так, подать заявку родители могли бы через портал госуслуг или портал самой системы. Регистрация же ребенка происходила бы на основе его электронного портфолио (по аналогии с системой АИС «Путевка» в МДЦ «Артек», где из рейтинга достижений обучающегося можно увидеть баллы всех участников, статус поданных ими заявок, причины отклонения заявок и т.д.).

Однако до сих пор подбор и направление талантливых и одаренных детей в организации отдыха и оздоровления за счет средств города Севастополя зависит от решений специальной комиссии департамента образования и науки Севастополя.

Считаем такую систему не прозрачной и не объективной, поскольку общий рейтинг обучающихся не публикуется, а грамоты и дипломы проверяет не беспристрастная автоматизированная информационная система, а члены спецкомиссии.

Например, в сфере спорта, как основания для поощрения ребенка, департамент образования и науки Севастополя не учитывает получение золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), в лучшем случае за него дают 3 балла, так как относят к районной социально-значимой деятельности.

А ведь указанный знак – это медаль, вручаемая участникам за успешное выполнение нормативов определенных возрастных ступеней комплекса ГТО. Значки ГТО бывают бронзового, серебряного и золотого достоинств в каждой возрастной ступени. Знак отличия ГТО – это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни. Золотой же знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, который выдается исключительно на основании приказа, подписанного министром спорта России, является наградой всероссийского уровня и никак не может быть по рейтингу ниже коммерческих конкурсов и тем более отнесен к социально-значимой деятельности.

Но коммерческие конкурсы, проходящие в Севастополе, не имеющие статус всероссийских, были оценены специальной комиссией Департамента образования и науки Севастополя большим количеством баллов, чем такое достижение, как золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Почему достижения детей на коммерческих конкурсах ставятся в один ряд, а то и выше с государственными спортивными достижениями, в частности с золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО?

Откуда у детей возьмется мотивация заниматься столь усердно спортом, если получившие дипломы на коммерческих конкурсах за счет бюджета отправляются в более рейтинговые детские оздоровительные лагеря («Ласпи», «Артек» и т.п.), а детям, имеющим государственные дипломы, похвальные листы, золотой знак отличия ГТО в лучшем случае достанется лагерь, расположенный в Евпатории («Морской»), куда выдают путевки детям и других льготных категорий, которые могут не иметь ни одного достижения?»

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 17.07.20

Москва не будет рассматривать предложения Киева по Донбассу без одобрения ЛДНР. / Кремль насторожился после заявлений из Киева – Песков. / «Когда все успокоятся, опять поедут в Турцию»: Крым – на грани рекорда по объему турпотока. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»