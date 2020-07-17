В Крыму депутат, обвиняемый в вымогательстве, объявил голодовку

В Крыму началось судебное разбирательство по делу депутата Евпаторийского городского совета Романа Волошина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня состоялось предварительное заседание. Накануне Волошин, находящийся в ИВС, объявил голодовку.

Напомним, депутата задержали в феврале текущего года.

По версии следствия, в начале декабря 2019 года на территории муниципального пляжа села Уютное в Сакском районе депутат публично, в присутствии общественности, озвучил информацию, дискредитирующую деятельность компании-арендатора территории. Фрагменты видеозаписи встречи депутата и населения были опубликованы в Интернете.

Через некоторое время помощница депутата предложила владельцу компании прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащие сведения за вознаграждение в 1 миллион рублей.

Предполагалось, что женщина заключит с компанией медиасоглашение, в рамках которого она, как медиатор, будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет поделена между нею и депутатом. Сам депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его деятельность по благоустройству пляжа.

«В ходе обысков, проведенных после задержания по местам жительства и в рабочих кабинетах сообщников, изъята информация, представляющая интерес для следствия, – сообщали в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – По ходатайству следствия судом депутату была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он в настоящее время находится. Его помощнице суд избрал меру в виде подписки о невыезде».

В начале июля следствие было завершено, дело передали в суд. Волошин виновным себя не признает.

Отметим, администрацию села Уютное возглавляет сестра экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Севастополь, Лиана Макоба

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