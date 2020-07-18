В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму предупредили о высоком риске пожаров.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 18-21 июля в западных, центральных, южных и восточных районах Крыма, включая горы, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Напомним, вход и въезд в леса полуострова запрещен.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 17.07.20
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