В Крыму зафиксирована новая смерть от коронавируса

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в республике подтверждены 12 новых случаев ковида. Трое зараженных приехали из-за рубежа, еще один – из материковой России.

Всего с начала эпидемии в РК выявлены 943 инфицированных.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.07.20

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