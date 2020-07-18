В Крыму зафиксирована новая смерть от коронавируса

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в республике подтверждены 12 новых случаев ковида. Трое зараженных приехали из-за рубежа, еще один – из материковой России.
Всего с начала эпидемии в РК выявлены 943 инфицированных.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 18.07.20
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