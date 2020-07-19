В Крыму отмечен очередной всплеск выявляемости коронавируса

В Крыму отмечен очередной всплеск выявляемости коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК зарегистрированы 26 новых случаев. 1 из них завозной из-за рубежа, 13 – выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 3 у прибывших из других субъектов РФ), 8 человек заразились в уже известных очагах, 4 случая установлены при скрининге здоровых лиц. ​Всего с начала эпидемии в республике зарегистрированы 969 зараженных коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.07.20

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