В Донбассе обнаружили тела утопленных военнослужащих ВСУ

На подконтрольной Киеву территории Донбасса под населённым пунктом Авдеевка рыбаки обнаружили в озере связанные тела двух украинских военнослужащих.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР сообщило издание «Донбасс сегодня».

По словам представителей НМ ДНР, военнослужащих, которые наладили контрабанду оружия в другие регионы Украины, утопили по приказу их командира.

«Нашей разведке стало известно, что на днях в Голубом озере рыбаки нашли два связанных трупа в форме украинской армии. Позже стало известно, что для личного обогащения солдаты создали канал поставки оружия и снарядов через Бахмут на Украину...

Далее ситуация развивалась в духе колумбийских наркокартелей. В назидание другим, солдат 54-й бригады ликвидировали зверским способом. Экспертиза показала, что в момент утопления военнослужащие были живы и находились в сознании», – заявили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.07.20

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