В вооружённых силах Украины разгорается скандал вокруг гибели двух «украинских военных», которые оказались гражданами западных стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Как известно, недавно украинская диверсионная группа подорвалась на минном поле при попытке проникновения на территорию ДНР. Сначала украинские власти обвинили военнослужащих народной республики в «циничном убийстве» украинских солдат, один из которых якобы являлся военным медиком. Однако позже выяснилось, что диверсант был наёмником, прибывшим из Эстонии. Ещё один погибший оказался американским гражданином.

«Гибель трех диверсантов, двое из которых являлись иностранными гражданами, по-прежнему остается основной тематикой проводимого разбирательства Министерства обороны Украины. Не доверяя предварительному расследованию, проведенному штабом ООС, в 35 бригаду морской пехоты прибыла комиссия Генерального штаба во главе с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Личное присутствие на месте происшествия высокопоставленного военачальника легко объяснимо, так как разбирательство держит на контроле сам Зеленский, и подорвана репутация не только командования ВСУ, но и всей Украины на международной арене», – отметили в пресс-службе и добавили, что иностранные наёмники спешно покидают линию фронта.

«Бездарно спланированная операция комбригом Палацем, а также ложь, выдаваемая им в СМИ ради спасения должности и погон, привела к тому, что часть иностранных наемников, находящихся в ООС, прерывают контракты и покидают позиции. По имеющимся у нас сведениям, за трое истекших суток контракты прервали пятеро иностранных наемников, из них – двое подданных Великобритании, канадец, поляк и американец», – сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на командование ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.07.20

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