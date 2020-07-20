«Грязь и опустошение» – глава Жилищного союза Украины в ужасе от Киева

Города Украины пребывают в нищенском и запущенном состоянии. Столица страны не является исключением.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал известный украинский общественник и блогер, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
«В центре Киева – неслыханное для столицы запустение... Сегодня Киев – это грязь и опустошение. Особо понимаешь это на контрасте, возвращаясь из-за границы.
И это – столица, самый богатый город страны. Периферия – в ещё более нищенском и запущенном состоянии.
В постмайданной Украине более важно, как будет называться улица, а не какой чистой она будет. Пусть грязная и убитая, лишь бы имя Бандеры носила, а не Жукова. Пусть Дом писателя деревом порос, лишь бы в нём не было книг Пушкина. Страна в руине.
Муниципальная инфраструктура, многоквартирные дома, памятники архитектуры, коммунальные сети – это всё доживает свой век. Где-то – рассыпается, где-то – рвётся, где-то – обрушается. Как бесхозное, как ничьё», – сетует общественник.
«Не могу представить подобную разруху у Кремля. Я не видел такого запустения ни в одной европейской столице», – пишет Скубченко, обращая внимание на плачевное состояние памятников архитектуры в самом центре Киева, в непосредственной близости от зданий Верховной рады, Офиса президента и правительства.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 20.07.20
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