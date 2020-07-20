В Крыму сегодня снова ждут президента России

В Крыму снова ждут президента России: сегодня должна состоятся церемония закладки боевых кораблей для ВМФ РФ на керченском заводе «Залив».

Как уже сообщал «Новый День», заложить корабли планировалось еще минувшей весной, однако мероприятие по различным причинам несколько раз переносили. Так, назначенную на 16 и июля и официально анонсированную церемонию с участием президента отменили буквально за несколько часов до начала: по одной из версий из-за внезапной инспекции Владимиром Путиным южного блока вооруженных сил России, по другой – из-за необходимости провести срочное совещание по бюджету.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь анонсировал прибытие главы государства в Керчь: он примет участие в церемонии закладки кораблей, пообщается с сотрудниками предприятия и проведет телемост с другими судостроительными комплексами.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.07.20

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