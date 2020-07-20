В Крыму растет число завозных случаев коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (1 человек прибыл из другого субъекта РФ), 4 человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 983 случаев коронавируса. 168 из них завезены из-за границы или других субъектов РФ. За неделю число завозных случаев выросло почти на 10%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.07.20

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