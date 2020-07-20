Суточная выявлемость коронавируса в Севастополе приблизилась к крымской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 19 июля инфекция подтверждена у 13 горожан (В РК – у 14). По информации городских властей, практически все заразились в семейных очагах.

С начала эпидемии в Севастополе выявлено 305 зараженных. В данной момент под наблюдением остаются 727 человек, в инфекционных больницах – 250, в том числе 10 – в палатах интенсивной терапии.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 20.07.20

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