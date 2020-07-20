Гроза идет с моря: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и завтра на полуострове ожидаются ливни – местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер.
Сегодня вероятность дождей и гроз наиболее велика на ЮБК и на восточном побережье: на них гроза надвигается с моря.
Прямо сейчас дождь идет на северо-востоке полуострова, а также в Ленинском и Кировском районах.
Вместе с тем, в западных, центральных, южных и восточных районах Крыма, а также в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 20.07.20
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