Гроза идет с моря: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и завтра на полуострове ожидаются ливни – местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер.

Сегодня вероятность дождей и гроз наиболее велика на ЮБК и на восточном побережье: на них гроза надвигается с моря.

Прямо сейчас дождь идет на северо-востоке полуострова, а также в Ленинском и Кировском районах.

Вместе с тем, в западных, центральных, южных и восточных районах Крыма, а также в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Севастополь, Лиана Макоба

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