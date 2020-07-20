Экс-глава СБУ рассказал, что ждёт Украину в случае войны с Россией

Украина в случае военного конфликта с Россией потерпит полный разгром, так и не дождавшись вторжения российской пехоты и танков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал журналистам бывший глава Службы безопасности Украины, экс-кандидат в президенты Игорь Смешко.

По его словам, военное командование и власти Украины до сих пор не понимают, что никакой позиционной войны и линии фронта с траншеями и окопами не будет.

«В Югославии в 1999 году операция (НАТО) была выиграна без наземного компонента. Если будет применен со стороны России космически-авиационный компонент, они смогут поражать наши цели, даже не пересекая границу российско-украинскую. И мы до сих пор не понимаем, что война может быть не просто позиционная, как сейчас. А она может быть с применением тех сил и средств, где наша противовоздушная оборона может не выдержать», – приводит слова Смешко украинский телеграм-канал «Черговый ООС».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.07.20

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