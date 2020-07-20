На Украине обвинили Запад в невозможности вернуть Крым и Донбасс

Украина не может всерьёз рассматривать возвращение в обозримой перспективе Крыма и Донбасса не только по причине масштабного социально-экономического кризиса в стране.

Другими факторами, препятствующими реинтеграции утраченных территорий, являются прочное внутриполитическое положение в России, упавший к Украине интерес со стороны лидеров Европы и США, а также коррумпированность западных политиков в целом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава подконтрольной Киеву части Луганской области, бывший заместитель министра «по делам оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

«В Украине очень модно говорить о том, что, вот, мы вернём Крым, вернём Донбасс и так далее. А с вашей точки зрения, возможно ли это сделать, когда у нас в экономике просто крутое пике?», – поинтересовался у экс-чиновника журналист украинской телекомпании «КРТ».

«В данный момент, конечно, если реально смотреть на вещи, то нет. Это связанные между собой вещи, я бы добавил сюда ещё третью составляющую, потому что Украину нужно рассматривать в глобальном мире, мы не изолированы. И наш внутренний кризис – только лишь одна из причин, по которым мы сейчас не в состоянии это сделать.

Существует еще целый ряд причин: это, скажем так, достаточно прочное положение режима внутри Российской Федерации, это ряд международных вызовов, которые стоят перед всем международным сообществом (не только пандемия) – целый комплекс, который проблему Украины, на сегодняшний день, с топ-5 проблем отодвинул, может быть, даже на топ-15.

Есть ряд политических факторов, мы можем на эту тему долго говорить, в том числе и о коррупции и, к сожалению, мы очень часто идеализируем Западный мир, ставя его в пример, мы забываем или стесняемся говорить о том, что коррупция присутствует и там...», – приводит слова Георгия Туки «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.07.20

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