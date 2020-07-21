В Крым снова привезли коронавирус

В Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 1 – прибывший из другого субъекта РФ), 2 заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 – при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа. Всего на сегодняшний день в РК зарегистрировано 994 случая новой коронавирусной инфекции. 170 из них завезены из-за границы и других субъектов РФ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.07.20

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