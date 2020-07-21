Коронавирус все спишет: в Крыму сэкономили на пляжах, туристам не хватает места

В Крыму текущим летом так переживали, что туристический сезон сорвется из-за эпидемии коронавируса, что не успели подготовить пляжи. Особенно это касается ЮБК.

Как уже сообщал «Новый День», на южном берегу Крыма практически нет природных пляжей: все существующие были организованы в 70 – 80 годах прошлого века, и каждый год должны подсыпаться, так как зимние шторма смывают в море гальку. Подсыпают пляжи обычно в мае, но в этом году этой работой никто не занимался.

«В мае и июне были закрыты предприятия, которые предоставляют щебень, а также те, кто мог выполнить работу по выравниванию. Элементарно даже не смогли обследовать морское дно, так как никто не работал», – заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Это объяснение вызывает недоумение: во-первых, предприятии по производству стройматериалов в числе первых получали разрешение на работу в условиях режима повышенной готовности – капстроительство и ремонт дорог велись в Крыму и в апреле, и в мае, и в июне. И совершенно непонятно, кто мешал заниматься обследованием дна: эта работа не требует массовости и не несет угрозы распространения коронавируса. Другое дело, что арендаторы и владельцы пляжей не спешили вкладываться в эту работу, опасаясь напрасных трат в случае, если бы сезон так и не начался.

И в результате, пляжи оказались не готовы: шторма «откусили» значительную часть береговой территории, отдыхающим просто не хватает места. Заниматься отсыпкой сейчас бессмысленно: для превращения щебня в гальку нужно около месяца плюс достаточно активное море.

Напомним, на прошлой неделе экс-прокурор РК Наталья Поклонская раскритиковала пляжи западного побережья, заявив: «Заросшие и неубранные пляжи Сакского района – это уже наглость».

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 21.07.20

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