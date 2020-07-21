Маленькую жительницу Крыма несколько лет насиловали отчим и старший брат

Маленькую жительницу Крыма 6 лет насиловали отчим и старший брат.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, 10-летняя жительница Советского района Крыма приехала в Севастополь в гости к крестному и тете и рассказала им о домогательствах. Родственники девочки обратились в правоохранительные органы.

В ходе следствия выяснилось, что ребенок подвергался насилию с 4 лет: с 2014 по май 2020 года отчим и брат, который старше девочки на 5 лет, неоднократно свершали с ней действия сексуального характера, держа малышку в страхе.

Девочка утверждает, что пыталась рассказать обо всем матери, но та этот факт категорически отрицает. В семье воспитываются еще двое детей – мальчики 2008 и 2012 годов рождения.

«Ранее семья состояла на учете в ГБУ РК «Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи», но в феврале 2019 года была досрочно снята с социального паторнажа. Однако, согласно данным на июль текущего года, семья находилась в социально-опасном положении – дети проживали в условиях антисанитарии, мать и отчим трудоустроены не были, периодически употребляли спиртные напитки, – рассказали в следственном комитете. – Несмотря на это, должностными лицами социального центра не проводились должные профилактические мероприятия с семьей, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка. В настоящее время пострадавшая девочка находится у родственников, младшие мальчики изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр».

В отношении сотрудников ГБУ РК «Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» возбуждено уголовное дело за недобросовестное отношение к службе, «в результате чего в отношении ребенка были совершены половые преступления (ч.1 ст. 293 УК РФ)».

Отчим и 15-летний брат девочки заключены под стражу, им предъявлены обвинения в изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.07.20

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