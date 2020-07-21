Власти Ялты отдали бизнесу землю, предназначенную для школы

Ялта, Июль 21 Новый День, Олег Яковенко) – Власти Ялты отдали бизнесу землю, предназначенную для учебного учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники изменили назначение участка, расположенного по адресу улица Тимирязева – 22. Там находится недостроенный детский сад. В 2017 году участок решили включить в ФЦП и построить на этом месте школу.

Тем более, что расположенные рядом микрорайоны №10 и №11 – на сегодняшний день одни из самых густонаселенных в городе. И их обитатели испытывают серьезные проблемы с определением детей в детсад или школу.

Но внезапно выяснилось, что назначение участка волшебным образом изменилось, и теперь он предназначен для гостиничного обслуживания. Общественных слушаний по данному вопросу не проводилось, по крайней мере, о них не объявляли – людей просто поставили перед фактом. И заявили, что школу – может быть – построят на месте бывшего тубдиспансера.

«Муниципальный депутат бездействует. Администрация людей игнорирует. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт самоотстранился от решения проблем и предпочитает рассуждать о форме дворников и посылать сообщения Трампу, – комментирует ситуацию «Крымский рупор». – Люди вынуждены защищать общественные интересы самостоятельно».

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