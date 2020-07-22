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Среда, 22 июля 2020, 03:18 мск

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В Госдуме инициировали ликвидацию партий, не признающих российский Крым

Парламентская фракция ЛДПР инициирует процесс закрытия политических партий, отказывающихся признавать российскую принадлежность Крымского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский после обсуждения в Госдуме законопроекта о признании экстремизмом призывов к отчуждению части территории РФ.

«После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России», – заявил во время выхода к прессе Жириновский.

Законопроект был внесён в Госдуму во исполнение Конституции РФ, за новые поправки к которой недавно проголосовали жители страны.

«Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности», – пояснил председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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