На Украине обещают запереть «в клетке» десантные корабли, заложенные в Керчи Путиным

Владимир Путин продолжил информационное и психологическое давление на Украину, приняв участие в закладке десантных вертолётоносцев на керченском заводе в Крыму.

Киев должен предпринять все возможные дипломатические усилия для того, чтобы заблокировать в будущем возможность выхода этим кораблям в мировой океан, а ещё лучше – вообще парализовать их производство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При этом он выразил уверенность, что Россия якобы не сможет построить десантные корабли без импортных комплектующих, поэтому, по его словам, «всё это обречено».

«Тут мы должны последовательно поработать, наша дипломатия, чтобы эти корабли оставались в клетке в России навсегда, не принимали участия ни в каких учениях, ни в какие порты их не пускали. Ну, и так же, чтобы никакие узлы туда не поставлялись, потому что с высокими технологиями у России всё сложнее и сложнее. Так что всё это обречено...

Всё, что происходит – последовательная информационная война против нас с повышением ставок. И посещение Путиным оккупированного Крыма, и учения, и то, что делается на Донбассе. В конце концов – слова Кадырова. В Кремле ничего случайно не бывает. Всё – одна цепочка: повышение ставок, очень сознательно, очень эмоционально, чтобы давить и поставить в более сложную эмоциональную ситуацию и власть, и всех нас», – приводит рассуждения Климкина «Политнавигатор».

Напомним, 20 июля в Керчи состоялась закладка новейших универсальных десантных кораблей. На церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин. Заложенным на заводе «Залив» кораблям дадут имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

«По традиции универсальные десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена наших прославленных военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота», – заявил глава государства.

Согласно техзаданию, водоизмещение каждого вертолетоносца составит 25 тысяч тонн, длина – около 220 метров. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее корабли подобного класса в стране не строились.

Симферополь, Иван Капустин

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