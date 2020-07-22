Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 1 тысячу

В Крыму за сутки подтверждены 18 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 – при скрининге здоровых лиц. Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 12 зараженных. 170 из них приехали из-за рубежа или из других регионов РФ. Не посредственно от коронавируса скончались 13 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.07.20

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