На Украине начали снимать кино о казаках-гомосексуалистах

На Украине решили сделать фильм о нетрадиционных сексуальных отношениях в украинском казачестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», короткометражка «Главная крепость Сечи» расскажет о казаке –гомосексуалисте, влюбившемся в «коллегу». Его подвергают буллингу, но оказывается, что герой принадлежит к некоему тайному сообществу, ассоциирующему себя с казаками. Узнав о преследовании своего члена, сообщество решает отомстить.

«Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были, – заявил режиссер фильма Евгений Коршунов. – И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками».

Правда, в основу киноистории положены события новейшей истории: в 2013 году в Запорожье казаки выступили против объединения «Гей-форум – Сечь».

Съемки собираются закончить в сентябре, но выйдет ли лента когда-нибудь на кино и телеэкраны, неизвестно. Сами создатели особых иллюзий по этому поводу не питают.

Киев, Платон Ефимчук

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