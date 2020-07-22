На одном из пляжей Севастополя втихаря начали строить ресторан – Заксобрание в курсе, но молчит

На пляже в севастопольском поселке Любимовка началась стройка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабные работы начались 2 недели назад – жители возмутились. Дело в том. что мае в Любимовке состоялось выездное заседание комитета заксобрания по ЖКХ. И тогда местным пообещали, что перед началом работ по благоустройству пляжа будут проведены общественные слушания, чтобы согласовать все планы.

Но слушания никто не провел, проект «благоустройства» с местными жителями не согласовал, а на пляже начали строить ресторан.

Обращение в Законодательное собрание Севастополя никаких результатов не дали – стройка продолжается.

Севастополь. Другие новости 22.07.20

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