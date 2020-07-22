Крымчанина отправили в колонию за участие в деятельности украинского националистического батальона

Крымчанину вынесли приговор за участие в деятельности украинского националистического батальона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», летом 2016 года житель Черноморского района уехал на Украину и вступил в ряды организованного Ленуром Ислямовым «крымско-татарского добровольческого батальона имени Челебиджихана».

Через некоторое врем черноморец вернулся обратно. В феврале текущего года его задержали сотрудники ФСБ.

«Имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», – заявили в ведомстве.

Черноморский районный суд признал крымчанина виновным в «участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации» и приговорил к 8 годам лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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