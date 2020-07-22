Крым оказался внизу рейтинга российских регионов по качеству жизни

Среди регионов России Крым может похвастаться только климатом и кредитной дисциплиной, по всем остальным критериям качества жизни республика проигрывает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг «Лучшие регионы для жизни» составили аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Учитывались показатели материального обеспечения населения, а также уровень социальной обеспеченности и климат.

Крым с показателем 2,52 из 7 возможных оказался в конце шестого десятка: в республике нет проблем только с климатом и просроченной задолженностью по кредитам. Выше среднего оказались индекс «белых» доходов, а также обеспеченность педагогами и медиками.

А вот с другими показателями, характеризующими качество жизни, беда: крайне низкую оценку регион получил по покупательской способности, обеспеченности жильем и его доступности.

Не могут крымчане похвастаться и уровнем финансовых накоплений, а также обеспеченностью основными социальными фондами.

Еще один крымский субъект – Севастополь занял в рейтинге гораздо более высокую позицию: с показателем 3,57 город расположился на 29 строчке между регионов центральной России: к максимальным баллам за климат и платежную дисциплину добавились высокие оценки за обеспеченность жильем, педагогами, медиками. А вот с доходами населения и доступностью жилья в городе тоже большие проблемы.

Отметим, что лучшим городом для жизни в России признан Санкт-Петербург, получивший менее 4 баллов только за доступность жилья. Москва на 2 месте. Замыкает тройку лидеров Белгородская область.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.07.20

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