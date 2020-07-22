Украина свернула гуманитарное сотрудничество со странами СНГ

Украина при президенте Зеленском продолжает начатую Петром Порошенко практику разрушения договорной базы как в двусторонних отношениях с Россией, так и в рамках СНГ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередной жертвой курса Украины на сворачивание отношений со своими восточными соседями стало Соглашение о гуманитраном сотрудничестве. Решение принято на заседании украинского кабмина.

Документ, принятый в 2005 году, предполагал развитие сотрудничества между странами СНГ в сферах культуры, образования, науки, архивного дела, информации и массовых коммуникаций, а также спорта туризма и молодёжных связей.

Напомним, недавно Украина прекратила действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал укзаз о выходе Украины из нескольких договоров в рамках СНГ, в частности о совместном предупреждении финансовых преступлений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.07.20

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