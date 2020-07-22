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Среда, 22 июля 2020, 18:11 мск

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На Украине задержан подозреваемый в убийстве главы ДНР Захарченко

Фото: dnr-news.com

СБУ задержала экс-сотрудника силовых органов Украины Андрея Байдалу, которого правоохранительные органы ДНР обвиняют в убийстве главы республики Александра Захарченко 31 августа 2018 года в центре Донецка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на Украине Байдала задержан за незаконный оборот оружия.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину Байдале в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – приводит сообщение СБУ «Украина.ру».

Симферополь, Валентин Карамазов

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