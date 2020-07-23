В Крыму зафиксирован очередной скачок выявляемости коронавируса

В Крыму отмечен очередной скачок выявляемости коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки инфекция подтверждена у 26 человек. 10 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 1 – завозной из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в республике зарегистрированы 1 тысяча 38 зараженных. 171 из них завезены из-за границы и из других субъектов РФ или выявлены по контакту с ними, 746 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 121 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.07.20

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