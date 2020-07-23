Прибывающих в Крым из-за границы обязали проходить обследование на коронавирус на полуострове

Прибывающие в Крым из-за границы в обязательном порядке и в течение 3 дней должны пройти ПЦР-обследование на территории республики. Соответствующие изменения внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении в республике режима повышенной готовности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Крыма с 15 июля отменили для приезжающих из-за рубежа обязательный 14-деневный карантин в обсерваторе. Но прибывающие должны были предоставлять справки об отсутствии инфекции. Это породило волну недовольства: многие заявляли, что получить такой документ, например, в чужой стране затруднительно.
Кроме того, крымчане начали возмущаться, что к ним не могут приехать родственники из Украины. Поэтому было решено упростить доступ на полуостров.
Теперь иностранцы, лица без гражданства и россияне, самостоятельно прибывшие из другой страны в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, должны сдать анализ на коронавирус «методом ПЦР в течение трѐх календарных дней после прибытия на территорию Республики Крым на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований». После получения результатов анализа они обязаны в течение передать их в местное управление Роспотребнадзора посредством электронной почты.
Двухнедельной обсервации подлежат крымчане, вернувшиеся из-за границы «вывозными» международными рейсами.
Для иностранцев, прибывших на полуостров работать, требование двухнедельной изоляции сохраняется. Условия и медицинское наблюдение должны обеспечить работодатели.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 23.07.20
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