Глава ялтинского муниципального контроля, объявивший войну музыкантам, покидает свой пост

В Ялте написал заявление на увольнение начальник департамента муниципального контроля Артем Товстиади, продержавшийся в этой должности чуть более 3 месяцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Товстиади – выходец из Ставропольского края работал в правоохранительных структурах. На пост руководителя департамента муниципального контроля был назначен в середине апреля. И, первым делом, взялся за уличных музыкантов: сначала в общественную плоскость вышел скандал с севастопольской группой «Курага», у которой было разрешение на выступление от городского управления культуры, а потом разгорелся конфликт с известным ялтинским трубачом Виктором Малиновским, у которого тоже есть все необходимые документы для выступления на набережной.

«И дело не в Малиновском, а в том, что муниципальный контроль в лице руководителя вышел на набережную, но поразительным образом не замечает реальное беззаконие в виде нелегальной торговли в городе, – комментировал ситуацию «Крымский рупор». – Даже в 50 метрах от здания администрации торгуют прямо на улице сигаретами без акциза».

А произошла история с рынком на территории бывшего пивзавода: договор на аренду участка никто не заключал, но чиновники умудрились не заметить торговый «пятачок» площадью более 18 тысяч квадратных метров.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 23.07.20

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