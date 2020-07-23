В Крыму грянул очередной педофильский скандал: жительница Керчи заявила, что ее с 4 лет насиловал приемный отец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась 28 лет назад, когда супружеская пара удочерила маленькую сироту. Женщина утверждает, что приемный отец насиловал ее все детство и юность. Кошмар прекратился только после того, как она вышла замуж. Приемная мать была не в курсе.

Все вскрылось после того, как женщине поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». После очередного сеанса химиотерапии она почувствовала себя очень плохо и решила, что умирает. Женщина позвонила мужу и рассказал о своих отношениях с отцом, чем повергла супруга в полный шок.

Мужчина утверждает, что у жены были с отцом нормальные, только она никогда не оставляла с дедом своего ребенка: говорила, что отец не умеет обращаться с детьми, пишет telegram-канал Baza.

Керчанин немедленно обратился в полицию. Началась доследственная проверка. Отметим, что сама женщина писать заявление на отца отказалась.

Керчь, Олег Яковенко

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