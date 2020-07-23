Получить кэшбэк за отдых на черноморских курортах можно будет только в несезон

Получить кэшбэк за отдых в России можно будет только при определенных условиях: руководитель Ростуризма Зарина Догузова объяснила тонкости очередного «подарка» от федерального правительства.

Как уже сообщал «Новый День», глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путевок. Для этого из резервного фонда кабинета министров выделяется 15 млрд рублей.

В программа распространяется на все регионы от Калининграда до Владивостока, уточнила Догузова, и должна стартовать уже в начале августа с возможностью купить туры до конца года.

Однако за самые востребованные в сезон отпусков направления в ближайшие 2 месяца ждать кэшбэка не стоит: путевки в Крым и Краснодарский край с «государственной скидкой» можно будет купить лишь с начала октября.

Напомним, обязательные условия – оплата поездки картой «Мир» и длительность тура не менее 5 ночей. Хорошая новость: кэшбэк распространяется не только на пакетные туры, но и на стоимость проживания в гостиницах, если турист предпочитает добираться до места отдыха самостоятельно.

Максимально за отдых можно будет вернуть 15 тысяч рублей – если стоимость путевки превышает 75 тысяч, за туры от 25 до 50 тысяч рублей вернутся 5 тысяч, 10 тысяч сэкономят те, кто потратят на турпоездку 50 – 75 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.07.20

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