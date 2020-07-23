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Четверг, 23 июля 2020, 19:16 мск

Новости Крым

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В Крыму гидроцикл наехал на дайвера

В Крыму дайвер попал под гидроцикл.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел на юго-востоке полуострова в бухте Провато (поселок Орджоникидзе). Мужчина несся на гидроцикле и не заметил дайвера, погружавшегося в 50 метрах от берега.

В результате столкновения с водным мотоциклом дайвер получил травму головы. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам.

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