В Крыму гидроцикл наехал на дайвера

В Крыму дайвер попал под гидроцикл.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел на юго-востоке полуострова в бухте Провато (поселок Орджоникидзе). Мужчина несся на гидроцикле и не заметил дайвера, погружавшегося в 50 метрах от берега.
В результате столкновения с водным мотоциклом дайвер получил травму головы. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам.
Феодосия, Олег Яковенко
Феодосия. Другие новости 23.07.20
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