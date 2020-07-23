Дефекты фикции: контроль за крупными проектами крымской ФЦП передали федералам

Контроль за крупными капитальными объектами, возводимыми в рамках ФЦП, будет передан федеральной структуре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с реализацией федеральной целевой программы развития Крыма такова, что Кремль забрал бразды правления у республиканской власти: контролировать эту сферу теперь будет федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», принимавшее участие в крупных проектах с государственным финансированием: развитии комплекса международного аэропорта «Симферополь», модернизации Сакской ТЭЦ и других.

Крымские чиновники это решение, разумеется, поддержали: «Никаких возражений у нас нет, мы только «за». Свежему взгляду на вещи и контролю всегда только рабы будем. Поэтому все нормально», – заявил глава республики Сергей Аксенов. И тут же потребовал составить «черные списки» недобросовестных подрядчиков. Однако, считают наблюдатели, его рвение вряд ли кто-нибудь оценит.

«Такие списки уже составляли по его поручению, юридические лица меняли названия и с тем же директором и составом учредителей садились на те же подряды, – пишет telegram-канал #ЧКХ. –Так что все эти чёрные списки – очередная фикция для федералов, в частности, для куратора Крыма вице-премьера Хуснуллина, который вынужден провести отпуск в Крыму, чтобы навести хоть какой-то порядка с освоением федеральных миллиардов».

Отметим, что Хуснуллина ждут в Крыму уже завтра. И переполох по этому поводу царит не только в РК, но и Севастополе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.07.20

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