В Крыму девушка получила камнем в лицо за отказ поддержать беседу

В Крыму мужчина разбил девушке лицом камнем.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, инцидент произошел в Бахчисарае: 18-летняя крымчанка заявила в полицию, что ночью на улице на нее набросился неизвестный мужчина и ударил камнем в лицо. У пострадавшей зафиксированы ушиб надбровной области и сотрясение мозга.

Нападавшего задержали. Им оказался 32-летний ранее судимый житель одного из сел района. В тот вечер мужчина был пьян, попытался заговорить с проходившей мимо девушкой, но поскольку та беседу не поддержала, обиделся и напал на нее.

Возбуждено уголовное дело.

Бахчисарай, Олег Яковенко

Бахчисарай. Другие новости 24.07.20

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