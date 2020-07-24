В Крыму туристка едва не утонула из-за лишнего веса

В Крыму женщина едва не утонула из-за лишнего веса.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК и Севастополю, инцидент произошел 23 июля в поселке Орджоникидзе (Феодосия). Отдыхающая решила искупаться, но, заходя в воду, оступилась и из-за тучности не смогла самостоятельно подняться.

Доставать ее из воды пришлось матросам-спасателям. Женщину доставили в реанимацию Феодосийской городской больницы с диагнозом «неполное утопление».

А вот в Алуште помочь утопающему не успели. Вчера в 17:20 в селе Рыбачье на пляже, оборудованном для купания, отдыхающие достали из воды тело мужчины, который ранее пошел купаться с маской и трубкой.

Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но откачать мужчину не смогли.

Всего с начала года в Крыму на воде погибли 26 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.07.20

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