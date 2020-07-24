Правительство РФ фактически признало дефицит воды в Крыму чрезвычайной ситуацией

Правительство России фактически признало чрезвычайной ситуацию с обеспечением Крыма питьевой водой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабмин подготовил постановление о предоставлении РК бюджетной субсидии «в целях финансового обеспечения реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с дефицитом запасов питьевой воды для населения». Документа опубликован на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит антикоррупционную экспертизу.

До конца текущего года в Крыму должны:

восстановить целостности Севастопольского водовода диаметром 1200 мм от Вилинского водозабора до насосной станции села Жаворонки (стоимость 25,94 млн рублей);

заменить насосно-силовое оборудование машинного зала насосной станции «Вилино» (стоимость 6,64 млн рублей);

обеспечить потребности в воде населения Бахчисарая собственными источниками (стоимость 3,73 млн рублей);

построить внутриплощадочную перемычку диаметром 900 мм протяженностью 200 метров, а также заменить и установить запорную арматуру на Межгорном гидроузле (стоимость 6,29 млн рублей);

подготовить подачу воды от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла (стоимость 10,68 млн рублей);

восстановить целостность Межгорненского водовода от Межгорного гидроузла до села Весёлое диаметром 1000-1200мм (стоимость 55,88 млн рублей);

замена аварийные участки сетей водоснабжения Симферополя (стоимость 51,64 млн рублей).

В целом на реализацию комплекса первоочередных мероприятий по обеспечению водной безопасности РК планируется выделить 160 млн 800 тыс рублей.

Правительству Крыма придется отчитаться за каждую копейку из этих средств.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.07.20

При чем тут Константинов? Глава Крыма расформировал Госстройнадзор. / В Крыму туристка едва не утонула из-за лишнего веса. / Ничего не смущает? Власти Крыма заявили о первом в этом году миллионе туристов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»