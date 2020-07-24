Инвалиды из Джанкоя вынуждены ездить по жаре за 120 км на процедуру гемодиализа, правительство Крыма помочь не торопится

Инвалиды, живущие в Джанкое, вынуждены ездить на процедуру гемодиализа в Феодосию. Доля многих из них подобное путешествие – подвиг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале июля в отделении гемодиализа Джанкойской городской больницы сломался насос аппарата, подготавливающего воду для процедур. 2 года назад аппарат собрали из нескольких, списанных из больниц Симферополя, ресурс у такого оборудования оказался небольшим. И с 9 июля отделение, в котором процедуру проходят 21 инвалид (один из них колясочник), пришлось закрыть.

Для перевозки больных в Феодосию выделили автобус, однако между городами 120 километров. И 2-часовое путешествие по 30-градусной жаре нелегко перенести и здоровому человеку, а инвалиды сразу после дороги проходят тяжелую процедуру, после которой им необходим длительный отдых. Однако люди вынуждены грузиться в автобус и трястись по жаре обратной в Джанкой.

Депутаты районного Совета обратились в минздрав РК с просьбой как можно скорее заменить оборудование, но натолкнулись на стандартную бюрократическую волокиту: нужно подготовить документы, объявить конкурс, провести конкурс, заключить контракт…

Тогда депутаты переадресовали обращение к главе Крыма Сергею Аксенову: просят решить вопрос в течение недели. Ответа пока не последовало.

Кстати, отделение гемодиализа в Джанкое находится на третьем этаже инфекционной больницы, что создает для инвалидов массу дополнительных рисков. Год назад, встречаясь с родителями одного из больных, Аксенов обещал выделить 2 млн рублей на установку лифта. Лифта нет до сих пор. И в принципе, он уже не нужен: к новому году отделение гемодиализа обещают перевести в новое помещение на первом этаже.

Поэтому депутаты просят обещанные, но невыделенные деньги направить на срочное приобретение необходимого для инвалидов оборудования.

Джанкой, Олег Яковенко

Джанкой. Другие новости 24.07.20

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