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Суббота, 25 июля 2020, 11:30 мск

Новости Крым

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В Крыму очередной всплеск выявляемости коронавируса

В Крыму за сутки выявлен 21 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 зараженных обратились за медицинской помощью, 11 выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – завозные из-за рубежа. ​Всего на сегодняшний день в РК зарегистрировано 1 тысяча 77 случаев новой коронавирусной инфекции, 175 из низ – завозные. О ковида скончались 14 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

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