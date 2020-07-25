В Крыму очередной всплеск выявляемости коронавируса

В Крыму за сутки выявлен 21 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 зараженных обратились за медицинской помощью, 11 выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – завозные из-за рубежа. ​Всего на сегодняшний день в РК зарегистрировано 1 тысяча 77 случаев новой коронавирусной инфекции, 175 из низ – завозные. О ковида скончались 14 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

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