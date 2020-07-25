В Керченском проливе во время патриотической акции утопили бронетранспортер

В Керченском проливе во время акции «Керченский десант «Дорога мужества» утопили бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня должна была состоятся акция, посвященная годовщине Керченско-Эльтигенская десантная операция – одной из крупнейшей в ходе Великой Отечественной войны. Операция длилась 40 суток, и в итоге советские войска захватили плацдарма на Крымском полуострове.

Акция «Керченский десант» проводится ежегодно с 2017 года. В этом году Керченский пролив должны были пересечь 3 бронемашины, стартовавшие с таманского берега. В проливе штормило.

Примерно через 5 километров головную машину начало заливать водой. Установленные на борту насосы не смогли справиться с водой, так как она прибывала быстрее, чем ее откачивали.

6 человек, находившихся в БРДМ-2 успели эвакуировать, прежде, чем машина пола ко дну. Еще два БРДМ по приказу МЧС вернули в Тамань, где они приняли участие в памятной церемонии у мемориала погибшим в 1943 – 44 годах.

Затонувшую технику надеются поднять 26 июля, если, конечно, стихнет шторм.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 25.07.20

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