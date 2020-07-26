Число вновь выявленных случаев COVID-19 в Крыму снова выросло

В Крыму за сутки выявлено 27 случаев новой коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, ещё 13 – среди контактных в ранее зарегистрированных очагах (одном или нескольких – не утоняется), 1 – при скрининге здоровых лиц.

​Всего с начала пандемии в РК зарегистрированы 1 тысяча 104 зараженных COVID-19.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.07.20

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