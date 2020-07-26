В Крыму нашли тело малыша, пропавшего 2 дня назад

В Крыму нашли мертвым 3-летнего мальчика, пропавшего в пятницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», малыш пропал днем 24 июля в селе Строгановка в Симферопольском районе: в последний раз его видели на детской площадке возле дома.

Мальчика искали около 2 тысяч человек. Сегодня днем его тело без признаков жизни обнаружили в сливной яме рядом с домом.

ПО данным правоохранительных органов, признаков насильственной смерти не обнаружено, причиной смерти ребенка стало утопление.

Возбуждено уголовное дело.

Симферополь Июль 26, Олег Яковенко

Симферополь Июль 26. Другие новости 26.07.20

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