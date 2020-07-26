Последние дни июля в Крыму будут сильно подмочены

Последние дни июля в Крыму будут отмечены сильными ливнями: на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 и 28 июля в Крыму ожидаются существенные осадки: местами может выпасть более 30 мм. Возможны грозы, крупный град, шквалистый ветер будет дуть со скоростью 20-25 метров в секунду.

Вместе с тем, в ближайшие два дня в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь Июль 27, Олег Яковенко

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