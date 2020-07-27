В Крыму зафиксированы новые завозные случаи коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрированы 12 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (из них 1 – прибывший из другого субъекта), еще 4 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 – при скрининге здоровых лиц, 2 – завозные из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК выявлены 1 тысяча 116 инфицированных. В 178 случаях ковид завезли из-за границы или других субъектов РФ. От коронавируса скончались 14 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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