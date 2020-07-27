Объем строительства дорог в Крыму будет увеличен

Объем строительства дорог в Крыму и Севастополе будет увеличен. Вопрос буде рассматриваться сегодня на встрече руководителей крымских субъектов с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и министром транспорта России Евгением Дитрихом.

«У нас есть прямое поручение президента посмотреть дополнительные объемы строительства дорог, – сообщил Хуснуллин. – Наша задача, чтобы транспортные магистрали Крыма были удобными, комфортными, максимально обеспечивали экономический рост»».

Особое внимание планируется уделить дорогам, выводящим на трассу «Тавриду».

Кстати, саму «Тавриду» поручено завершить быстрее, чем планировалось. Так, 8 участок Хуснуллин поручил закончить в 2022 году, а не 2023 – это позволит разгрузить, прежде всего, ялтинское направление.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.07.20

Глава Симферополя похвасталась часами, на которые другим крымчанам придется без еды и отдыха зарабатывать 2 года. / В России темпы прироста заболевших Covid-19 незначительно снизились. / В Крыму зафиксированы новые завозные случаи коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»