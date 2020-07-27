Крымское финансовое чудо: никто не работал, но зарплата росла

В Крыму продемонстрировали новое экономическое чудо: в период жестких ограничений, когда практически никто из жителей полуострова не работал, у них выросла зарплата.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников по общему кругу организаций по итогам мая 2020 года составила в РК 34 тысячи 29 рублей. Это на 4% больше, чем в мае 2019 года и на 5% больше апрельских показателей.

В Севастополе и вовсе отмечается небывалый рост благосостояния: средняя зарплата на 9,5% превысили прошлогоднюю и на 11% – апрельскую, составив 36 тысяч 206 рублей. В целом, зарплата за январь – май кризисного 20-го года зарплата крымчане на 6% превышает показатели аналогичного периода относительно благополучного 2019-го, а севастопольцев – на 9%.

Подробный анализ зарплат показывает, что в апреле – мае, когда большинство жителей полуострова по причине вынужденного простоя мечтали хоть о какой-то оплате, а многие не получали ничего, продолжали расти зарплата в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности. Правда, не так быстро, как в начале года: если в январе – марте выплаты ежемесячно увеличивались на 2- 3 тысячи, то в апреле всего на 1,5, а в мае и вовсе на 500 рублей.

В сфере информации и связи зарплата в апреле выросла на 10% и продолжила рост в мае.

А вот среди тех, кому зарплату «подрезали», оказались сотрудники финансовых и страховых учреждений. С января по апрель их денежное довольствие подросло на 15%, а вот в мае пошло на спад, снизившись, в среднем, с 61 тысяч 682 до 60 тысяч 86 рублей.

В сфере торговли, которая одна из немногих худо – бедно держалась на плаву, с марта отмечается снижение. А вот у сотрудников гостиниц и общепита, которые вообще 2 месяца не работали и не получали зарплаты, так как ее не с чего было платить, Крымстат зафиксировал лишь незначительное падение – на 6% в апреле и на 2% в мае.

Симферополь, Лиана Макоба

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