К дождю: в Крыму с обрыва на пляж упал очередной автомобиль

В Крыму автомобиль слетел с обрыва на пляж, полный отдыхающих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера вечером в посёлке Береговое Бахчисарайского района. Очевидцы выложили фото в соцсетях.

По одной из версий (приписываемой водителю) как раз на караю обрыва у авто заклинило передачу, и водитель еле-еле успел выскочить из машины. По другой – машина стояла на ручнике, а водитель находился на заднем сидении и опять же еле-еле успел выскочить. Как бы то ни было, машину рухнул с высоты, благо никого внизу не оказалось. Поэтому никто, кроме отечественной легковушки, не пострадал.

«Зачастили падать, видать к дождю», – съязвил один из участников обсуждения. И оказался прав: ночью в Бахчисарайском районе выпала месячная норма осадков.

Бахчисарай, Олег Яковенко

Бахчисарай. Другие новости 27.07.20

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